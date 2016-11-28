В Минобороны Британии ожидают от Трампа противостояния влиянию России

Об этом заявил Министр обороны Британии Майкл Фэллон, сообщает The Telegraph.

При этом, по словам Феллона, после того, как Трамп станет президентом, его позитивное отношение к РФ может измениться.

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"На практике каждая американская администрация всегда противилась влияния России. Речь идет не о том, что вы не должны общаться с Россией, а о том, что нельзя вести себя с Россией так, как обычно, как с равноправным партнером", - заявил Фэллон.

При этом, по его словам, развертывание 150 британских военных в Польше было частью усилий, чтобы противостоять попыткам Путина "тестировать" НАТО.

Ранее Трамп заявлял, что считает общим интересом США и Российской Федерации нахождение возможности для нормализации отношений.

При этом он заявил, что не имеет предвзятых позиций, но, обращая внимание на то, что ранее, во время избирательной кампании, звучали упреки, что "Дональду Трампу нравится Путин, Путину нравится Дональд Трамп", то, по его мнению, "разве не было бы хорошо, если бы мы действительно нашли общий язык с Россией, разве не было бы хорошо, если мы вместе преследовали "Исламское государство"...".

Напомним, что президент Соединенных Штатов Америки Барак Обама надеется, что избранный президентом США Дональд Трамп, инаугурация которого запланирована на 20 января, в отношениях с Россией отстаивать демократические ценности и международные нормы и сможет при необходимости противостоять России.