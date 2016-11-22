Трамп признал использование средств благотворительного фонда в личных целях

В налоговой декларации за 2015 год организация отметила соответствующие пункты, отвечая на вопросы о конфликте интересов, сообщает Meduza со ссылкой на The Washington Post.

В декларации напрямую не указано, о каких случаях нецелевого использования средств идет речь. При этом любое нарушение может повлечь за собой штраф и требование вернуть недостающую сумму обратно в фонд.

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Издание ранее опубликовало серию расследований о возможном нецелевом использовании средств из благотворительного фонда Трампа, начиная как минимум с 2007 года. В ходе президентской кампании, по данным WP, фонд мог перечислить до 300 тысяч долларов на нужды кандидата.

По данным СМИ, Трамп, в частности, потратил $20 тысяч из фонда на покупку своего портрета кисти художника Майкла Израэля (Michael Israel).

Как сообщал УНИАН, после победы на выборах президента Трамп заплатил 25 миллионов долларов, чтобы в досудебном порядке завершить расследование против его образовательной организации, которая предлагала семинары по недвижимости. Миллиардер заявил, что сделал это, чтобы сосредоточиться на проблемах страны.