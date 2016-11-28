Помощница Трампа рассказала о его регулярных консультациях с Обамой

Об этом сообщила его советник Киллиан Конвей, пишет CNN.

Помощница Трампа отметила, что несмотря на расхождение во взглядах по многим вопросам будущий и действующий президенты США общаются регулярно. По ее словам, они уже проговорили суммарно около 30 часов с момента избрания Трампа президентом. Например, Дональд Трамп консультировался с Обамой после смерти Фиделя Кастро.

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«Трампу нравится беседовать с президентом Обамой, они говорят о серьезных проблемах, которые стоят перед страной и миром», – отметила Конвей.

В последний раз Обама и Трамп разговаривали в субботу, 26 ноября, их беседа продолжалась около 45 минут, сообщила Конвей. Однако, она отказалась уточнять темы разговора.

При этом спикер Белого дома Джош Эрнест отметил, что диалоги Трампа и Обамы которые состоялись после их официальной встречи в Белом Доме, не являются сюрпризом. Вместе с тем Эрнест сказал, что не будет комментировать или подтверждать каждую встречу, телефонный звонок или беседу, сохраняя право президента на проведение конфиденциальных консультаций с другими чиновниками или экс-президентами.