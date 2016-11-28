Армия Асада наступает в Алеппо: повстанцы потеряли стратегически важный район

Армия сирийского президента Башара Асада продолжает наступление на подконтрольные повстанцам восточные районы Алеппо. Силы повстанцев терпят поражение, в понедельник они потеряли стратегически важный район Ас-Сахур. Об этом со ссылкой на Reuters сообщает DW.

Читайте такжеКерри "яростно" ведет переговоры с Россией о Сирии, чтобы успеть до инаугурации Трампа

В восточной части Алеппо идут ожесточенные бои. По состоянию на утро понедельника войска Асада захватили стратегически важный район Ас-Сахур. Эту информацию сначала распространило сирийское государственное телевидение, а впоследствии подтвердил Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека.

Накануне поздно вечером Центр мониторинга сообщал, что в течение выходных сирийская армия взяла под свой контроль шесть районов в восточной части Алеппо, а также о продолжении боев за стратегически важный квартал Ас-Сахур.

В целом оппозиционные формирования потеряли в течение последних дней более трети удерживаемых ими территории на востоке Алеппо. Наблюдатели в Сирии называют эти территориальные потери "самым большим поражением" повстанцев, начиная с 2012 года.

Издание отмечает, что за минувшие выходные из жилых кварталов Алеппо бежали около 10 тысяч гражданских лиц. Около шести тысяч гражданских лиц сбежали вглубь территории восточного Алеппо, находящегося под контролем повстанцев. Остальные - в контролируемые правительственными войсками районы города. Напомним, войска Башара Асада около двух недель назад начали крупномасштабное наступление на восточную часть Алеппо, чтобы взять город под полный контроль.

В заблокированной правительственными войсками восточной части города сейчас, по приблизительным оценкам, находятся более 250 тысяч людей в условиях нехватки продовольствия и медикаментов.

Председатель волонтерской организации "Белые каски" сообщил, что в восточной части сирийского города Алеппо может начаться массовый голод через 10 дней. Это произойдет в случае, если в район не будет доставлено продовольствие. Последний раз помощь поступала туда 13 ноября, а на новые поставки ООН не получила разрешения от России и правительства Сирии.