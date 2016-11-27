Попытки Кремля повлиять на ход выборов президента США провалились - чиновник
Чиновник отметил, что не уверен, планировала ли Россия хакерские атаки в день выборов или "отменила их после угроз властей США о мерах в ответ".
Все попытки России повлиять на ход президентских выборов в США потерпели неудачу. Такое заявление высокопоставленного американского чиновника, который пожелал остаться неизвестным, опубликовала газета The New York Times.
В частности, речь идет о инициированых РФ разоблачениях электронных писем американских чиновников.
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"Кремль, видимо, ожидал, что общественный резонанс вокруг раскрытия информации, который появился после инициированных российским правительством разоблачений электронных писем американских чиновников и организаций, в том числе политических, поставит под сомнение надежность избирательного процесса, что подорвет легитимность избранного президента", - пишет американский чиновник.
При этом чиновник подчеркнул, что в день выборов в США не наблюдалось всплеска хакерских атак, направленных на срыв избирательного процесса.
При этом чиновник отметил, что не уверен, планировала ли Россия подобные атаки или "отменила их после угроз властей США о мерах в ответ".
Напомним, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что политика США в отношении России основывается на «агрессивной русофобии».
По словам российского министра, примером этого является приближение границ НАТО к РФ и развертывание вблизи границ России и ее союзников «американских тяжелых вооружений, авиации Североатлантического альянса», а также санкции.
«Речь идет не просто о риторической русофобию, а про агрессивные шаги, которые реально затрагивают наши национальные интересы, ставят под угрозу нашу безопасность», — заявил Лавров.
По его словам, именно эти «коренные изменения в американской политике стали причиной выхода РФ из договора об утилизации плутония.