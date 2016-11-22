В НАТО раскритиковали Россию за размещения ракет в Калининградской области
НАТО обвиняет Москву в "агрессивной военной риторике" после сообщений о развертывании ракетных комплексов в Калининградской области РФ.
Об этом говорится в заявлении НАТО, опубликованном Associated Press, передает Радио Свобода.
В заявлении отмечается, что размещение ракет на границе НАТО "не уменьшает напряжения и не восстанавливает предсказуемость отношений". Действия России в НАТО назвали агрессивным милитаризмом.
Читайте такжеВ Кремле объяснили размещение "Искандеров" в Калининграде "экспансией НАТО"
НАТО также призывает к большей прозрачности со стороны России, чтобы "избежать инцидентов и риска взаимного непонимания".
Ранее в Кремле назвали размещение ракетных комплексов в Калининградской области мерами для обеспечения безопасности России "в связи с агрессивной политикой НАТО". Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия принимает меры, исходя из своих суверенных прав.
Как сообщал УНИАН, в Госдепе США заявили, что размещение Россией систем С-400 и "Искандеров" в Калининградской области ведет к "дестабилизации европейской безопасности".