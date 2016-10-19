Госдума РФ заморозила "плутониевую сделку" с США – требуют отмены санкций

Госдума РФ практически единогласно высказалась в поддержку закона о приостановлении соглашения с США - проголосовали 445 присутствующих депутатов, один воздержался. Об этом сообщает российское агентство ТАСС.

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Среди условий возобновления соглашения договоренностей Кремль называл отмену "закона Магнитского", а также требовал всех санкций и компенсации ущерба от них и при сокращении военной инфраструктуры США в странах НАТО.

Напомним, 3 октября президент РФ Владимир Путин распорядился приостановить заключенное с США соглашение об утилизации оружейного плутония, не являющегося необходимым для нужд обороны, в связи с "недружественными действиями США в отношении РФ".