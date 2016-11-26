Из Германии планируют выселить около 100 тысяч мигрантов - СМИ

Канцлер ФРГ Ангела Меркель надеется, что около 60 тысяч мигрантов и беженцев добровольно покинут Германию уже в этом году, сообщает ZN.ua со ссілкой на Reuters.

"В целом Меркель планирует, что Германию до конца года покинут 100 тысяч мигрантов и беженцев, порядка 60 тысяч из которых вернутся на родину добровольно в рамках программ по возвращению, а остальных выдворят насильно", - говорится в сообщении.

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По данным МВД Германии, только в 2015 году в страну прибыли около 1 миллиона беженцев и мигрантов.

Как сообщал УНИАН, ранее канцлер сообщала, что в течение последнего времени приняты важные решения для сокращения количества мигрантов в длительной перспективе.

Кроме того, в Германии были ускорены бюрократические процедуры и улучшено законодательство в отношении мигрантов.

Меркель также отметила повышение уровня внутренней безопасности, в том числе благодаря расширению штата полиции.