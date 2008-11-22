В столице Перу лидеры АТЭС обсудят проблему всемирного кризиса

Шестнадцатый саммит лидеров форума Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество (АТЭС) открылся в столице Перу.

Как передает ИТАР-ТАСС, лидеры АТЭС обсудят проблематику глобального финансового кризиса, вопросы продвижения региональной экономической интеграции, повышения корпоративной социальной ответственности, укрепления различных аспектов региональной безопасности.

На встрече лидеров 21 экономики АТЭС будет принята Лимская декларация. Документ охватывает такие темы, как либерализация торговли, региональная экономическая интеграция, продовольственная безопасность, поддержка Дохийского раунда переговоров, безопасность личности, финансовый кризис.

Межправительственный форум АТЭС был созван в ноябре 1989 года на первой конференции министров иностранных дел и экономики 12 стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в Канберре по инициативе Австралии. Его целью стало повышение уровня экономического развития в странах региона.

АТЭС не имеет устава, поэтому не может называться организацией и действует как международный форум, консультативный орган правительств государств-членов для обсуждения экономических вопросов.

В сферу деятельности АТЭС входит налаживание контактов по оперативному обмену информацией, капиталами и технологией, сотрудничество в обеспечении энергоресурсами, освоении и сохранении океанических запасов.

В АТЭС участвуют Австралия, Бруней, Вьетнам, Гонконг (Сянган), Индонезия, Канада, Китай, Малайзия, Мексика, Новая Зеландия, Папуа - Новая Гвинея, Перу, Россия, Республика Корея, Сингапур, США, Таиланд, Филиппины, Чили, китайский Тайвань и Япония.