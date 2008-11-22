Хиллари Клинтон согласилась стать госсекретарем в администрации Обамы
10:16, 22 ноября 2008Мир
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Назначения ожидают после Дня Благодарения
Сенатор-демократ от штата Нью-Йорк Хиллари КЛИНТОН согласилась занять пост госсекретаря США в администрации будущего Президента США Барака ОБАМЫ.
Как передает ИТАР-ТАСС, об этом со ссылкой на помощников бывшей первой леди США сообщила газета "Нью-Йорк таймс".
Как ожидается, Б.ОБАМА объявит о своем решении назначить Х.КЛИНТОН на пост главы американской дипломатии сразу после отмечаемого 27 ноября в США Дня Благодарения.
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