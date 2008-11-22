Американский корабль испытывает "оружие будущего"

Боевой корабль ближней морской зоны Freedom получит автоматическую ракетную установку NLOS-LS (Non-Line of Sight Launch System), созданную в рамках программы "Боевые системы будущего" (Future Combat Systems), сообщает Defense Aerospace. Она оснащена беспилотниками, которые могут идти на цель как ракеты, и высокоточными снарядами с лазерным наведением.

NLOS-LS представляет собой контейнер, в котором находится электронное оборудование и пусковые установки для 15 ракет двух видов.

Ракеты первого типа, получившие наименование Loitering Attack Missiles (LAM), способны находиться над полем боя в ожидании команды с земли и затем, получив координаты цели, уничтожить ее. Они также могут вести разведку местности, аэрофотосъемку, целеуказание и поддерживать связь.

Второй вид ракет - Precision Attack Missiles (PAM) - это высокоточные снаряды, которые можно направлять к цели по лазерному лучу.

Автоматическая ракетная установка данного типа - одно из первых видов вооружения, относящегося к программе "Боевые системы будущего", которое планируется поставить в подразделения армии США. В частности, пехотные части должны получить их в 2011 году. "Морской" вариант NLOS-LS отличается от сухопутного, и представляет собой 4 установки, которые интегрированы в один модуль на 60 ракет.

Лента.ру