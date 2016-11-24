В МИД России объяснили размещение ракетных комплексов на Курилах

"Что касается размещения на Южный Курилах ракетных комплексов: Российской Федерацией на плановой основе осуществляются мероприятия в рамках оборонного строительства, цель — это последовательное укрепление национальной безопасности", — сказала Захарова на брифинге, отвечая на вопрос, как отразится размещение ракетных комплексов на переговорах глав МИД России и Японии 3 декабря и последующей встречи лидеров двух стран, сообщает РИА Новости.

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"Именно в русле такой линии и были дислоцированы береговые ракетные комплексы на Южных Курилах, которые являются неотъемлемой частью российской территории", — подчеркнула российский дипломат.

Как сообщал УНИАН, Россия разместила на Курильских островах Итуруп и Кунашир комплексы "Бастион" и "Бал" со сверхзвуковыми ракетами оперативного назначения.

Япония, в свою очередь, заявила, что рассмотрит принятие соответствующих мер в ответ на размещение российских ракетных комплексов на Курильских островах — Итуруп и Кунашир.