В МИД России объяснили размещение ракетных комплексов на Курилах
Размещение ракетных комплексов "Бал" и "Бастион" на Курилах проводилось в рамках плановой работы по обеспечению национальной безопасности, заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Что касается размещения на Южный Курилах ракетных комплексов: Российской Федерацией на плановой основе осуществляются мероприятия в рамках оборонного строительства, цель — это последовательное укрепление национальной безопасности", — сказала Захарова на брифинге, отвечая на вопрос, как отразится размещение ракетных комплексов на переговорах глав МИД России и Японии 3 декабря и последующей встречи лидеров двух стран, сообщает РИА Новости.
Читайте такжеВ Кремле объяснили размещение "Искандеров" в Калининграде "экспансией НАТО"
"Именно в русле такой линии и были дислоцированы береговые ракетные комплексы на Южных Курилах, которые являются неотъемлемой частью российской территории", — подчеркнула российский дипломат.
Как сообщал УНИАН, Россия разместила на Курильских островах Итуруп и Кунашир комплексы "Бастион" и "Бал" со сверхзвуковыми ракетами оперативного назначения.
Япония, в свою очередь, заявила, что рассмотрит принятие соответствующих мер в ответ на размещение российских ракетных комплексов на Курильских островах — Итуруп и Кунашир.