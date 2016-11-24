Обама предупредил своего преемника о ядерной угрозе со стороны Северной Кореи

Президент СШАБарак Обама предупредил Дональда Трампа и его команду, что Северная Корея является главным вопросом национальной безопасности. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с разговором Трампа и Обамы, передает CNBC.

Издание отмечает, что чиновники все больше обеспокоены по поводу ядерной программы Северной Кореи и настаивают на более решительном ответе со стороны США.

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При этом советник по национальной безопасности Трампа Майкл Флинн заявил, что вопросу ядерного потенциала Северной Кореи будет присвоен высокий приоритет, ведь это может быть первым вызовом внешней политике новой администрации Трампа.

Напомним, в посольстве Северной Кореи в Москве заявляли, что КНДР завершила работу над созданием ядерного оружия. В связи с успешными испытаниями ЦК Трудовой партии Кореи послал ядерщикам «горячие поздравления».

Власти КНДР заявили, что 9 сентября страна успешно провела пятое в своей истории испытания ядерного оружия. В официальном сообщении, обнародованном в эфире государственного ТВ КНДР, было сказано, что была взорвана самая мощная боеголовка в истории ядерной программы страны.

Однако в октябре американские военные зафиксировали неудачный запуск КНДР баллистической ракеты. КНДР проводила испытания вблизи города Кусонг.