Госдеп США отреагировал на намерения России развернуть "Искандеры" и С-400 в Калининграде

Подчеркнув, что у России есть право размещать свои обычные и ядерные силы на своей территории, Кирби констатировал, что нынешние действия Москвы дестабилизируют европейскую безопасность, передает Голос Америки.

Представитель Госдепартамента напомнил, что Россия угрожала размещением ракет "Искандер" в Калининграде последнее десятилетие в ответ на различные события в Европе, ни одно из которых не требует подобного военного ответа.

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Он призвал Россию "воздержаться от слов или действий, несовместимых с целью обеспечения безопасности и стабильности в Евро-Атлантическом регионе".

Ранее председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности РФ Виктор Озеров заявил, что Россия развернет ракетные комплексы "Искандер" и зенитно-ракетные системы С-400 в Калининграде.