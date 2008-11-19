Крупнейший химический концерн Германии закроет 80 заводов

Крупнейший химический концерн Германии BASF временно закроет 80 своих заводов по всему миру и снизит объемы производства еще на 100 заводах, пишет газета The Wall Street Journal. В результате в незапланированные отпуска будут отправлены 20 тысяч сотрудников компании. По заявлению BASF, этот шаг позволит избежать перепроизводства на фоне снижающегося спроса со стороны потребителей.

По прогнозу BASF, по итогам 2008 года его прибыль будет меньше, чем в 2007 году. Причиной этого также будет снижение спроса на его продукцию. После объявления о закрытии заводов, акции BASF подешевели на 9,2 процента до 23,1 евро за штуку. За последние 12 месяцев капитализация концерна снизилась на 41 процент.

Немецкий химический концерн BASF был основан в 1865 году и занимается производством пластмасс, красок, удобрений и некоторых других видов продукции. Компания управляет 160 дочерними предприятиями в Европе, США и Азии. На заводах BASF трудится около 95 тысяч человек.

Лента.ру