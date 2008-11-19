Россиянам, пытавшимся изнасиловать стюардессу, назначили наказание
15:42, 19 ноября 2008Мир
2586 0
Решение вынес эйлатский суд
Двум россиянам, которые устроили дебош на борту самолета, летевшего из Москвы в Эйлат, назначено наказание.
Они отбудут восемь дней в заключении, выплатят штраф и будут депортированы из Израиля. Такое решение вынес эйлатский суд.
В конце прошлой недели граждане России в состоянии сильного алкогольного опьянения устроили скандал на борту лайнера израильской компании "Israir". Они приставали к персоналу и пытались изнасиловать стюардессу.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter