Россиянам, пытавшимся изнасиловать стюардессу, назначили наказание

Двум россиянам, которые устроили дебош на борту самолета, летевшего из Москвы в Эйлат, назначено наказание.

Они отбудут восемь дней в заключении, выплатят штраф и будут депортированы из Израиля. Такое решение вынес эйлатский суд.

В конце прошлой недели граждане России в состоянии сильного алкогольного опьянения устроили скандал на борту лайнера израильской компании "Israir". Они приставали к персоналу и пытались изнасиловать стюардессу.

Эхо Москвы