Россияне, летевшие в Израиль, покусали и пытались изнасиловать стюардессу

Двое граждан России устроили настоящий дебош на борту самолета израильских авиалиний. Пассажиры покусали стюардессу и едва не изнасиловали ее, после чего успокаивать россиян пришел сам командир воздушного судна.

Крупный скандал с российскими туристами, произошедший во время рейса Москва-Эйлат, омрачил недавнюю отмену визового режима между Россией и Израилем. Дебош произошел в минувшую субботу, сообщает NEWSru Israelсоссылкой на новостное агентство Ynet.

На борту самолета компании IsraAir двое бесчинствующих россиян сломали кресло, а также приставали с сексуальными домогательствами к стюардессе. Один из них даже укусил девушку за ягодицы. На момент совершения преступления оба гражданина РФ находились в сильном алкогольном опьянении.

Нарушители порядка, прибывшие в Израиль в рамках безвизового режима, были задержаны по приземлении самолета и признались в содеянном. Полиция также сообщает, что второй дебошир избил свою жену, которая летела вместе с ним в Эйлат, кроме того он облил стюардессу содержимым бутылки.

Оба задержанных подозреваются не только в нарушении общественного порядка и сексуальных домогательствах, но также и в создании угрозы для остальных пассажиров: в ходе полета командир экипажа был вынужден покинуть пилотскую кабину и принять участие в успокоении пьяных туристов.

В настоящее время авиакомпания IsraAir готовит отчет о размерах причиненного нарушителями ущерба.

Мировой суд Эйлата продлил срок содержания подозреваемых под стражей на несколько часов для проведения допросов. По завершении слушаний было решено выпустить подозреваемых при условии внесения залога в размере 25 тысяч шекелей (180 тысяч рублей) и сдачи на хранение своих заграничных паспортов