Взятка в $2 миллиона для министра экономразвития РФ: Медведев обсудил ситуацию с Путиным

Премьер РФ уже обсудил этот вопрос с президентом Владимиром Путиным, а также высказался за проведение тщательного расследования, передает ТАСС.

"Председатель правительства (РФ - УНИАН) в курсе задержания Улюкаева", - говорится в сообщении.

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"Премьер (России - УНИАН) обсуждал произошедшее с президентом РФ", - добавили в кабмине РФ.

Отмечается, что Медведев считает, что необходимо провести самое тщательное расследование этого дела.

Как сообщал УНИАН, Улюкаев был задержан за получение 14 ноября 2016 года двух миллионов долларов США за выданную Минэкономразвития положительную оценку, позволившую ПАО "НК "Роснефть" осуществить сделку по приобретению государственного пакета акций ПАО АНК "Башнефть" в размере 50 процентов.