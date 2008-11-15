Переходную администрацию Обамы будут охранять в усиленном режиме

Усилена охрана штаба переходной администрации избранного президента США Барака Обамы, для чего дополнительно выделяются еще 60 офицеров полиции, сообщил в субботу в интервью газете "Чикаго трибьюн" президент профсоюза служащих городской полиции Чикаго Марк Донахью, пишет РИА Новости.

Штаб переходной администрации Обамы находится в центре Чикаго в федеральном здании, вокруг которого сейчас расширен периметр безопасности и поставлены дополнительные ограждения. Помимо десятков офицеров полиции, уже круглосуточно несущих охрану периметра вокруг здания, дополнительные 60 офицеров направляются на охрану помещений самого штаба. Днем и вечером охранять штаб будут по 25 офицеров, еще 10 полицейских будут нести охрану в ночную смену, сообщил Донахью. Усиление охраны является временным и продлится до 20 января, когда в Вашингтоне состоится церемония инаугурации нового президента, и Обама официально вступит в должность главы государства.