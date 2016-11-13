Трамп пытался подкупить журналистов во время президентской кампании - СМИ

Об этом пишет Associates Press со ссылкой на имеющийся в распоряжении агентства экземпляр рукописи журналистки, передает РБК.

Релиз книги Келли, по данным издания, должен состояться во вторник, 15 ноября. Как уточнила в своей книге телеведущая, во время президентской кампании Трамп пытался подкупить не только ее, но и других журналистов.

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В "Довольствуйтесь большим" она рассказала о том, что за свои "подарки" Трамп хотел заранее получить отзыв телеведущей о дебатах, на которых Келли выступила с критикой заявлений республиканца о женщинах. Как отмечает AP, после своего отказа на предложение Трампа журналистка столкнулась с "угрозами и оскорблениями".

Дебаты, о которых упоминает телеведущая Fox News, состоялись 8 августа и собрали рекордную аудиторию — более 24 млн человек. Тогда в прениях приняли участие 10 наиболее популярных политиков-республиканцев, которые боролись за право стать кандидатами в президенты США.

В США 8 ноября состоялись 45-е президентские выборы, победу на них одержал кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп.