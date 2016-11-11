Битва за Мосул: коалиция уничтожила одного из главарей ИГИЛ

Об этом сообщает Al Mayadeen.

Главарь был уничтожен в ходе военной операции, которую проводила коалиция во главе с США.

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Также сообщается, что боевика ИГ звали Махмуд Шукри ан-Наими.

Напомним, 2 ноября иракская армия прорвала линию фронта в Мосуле, не понеся потерь. Накануне войска Ирака вошли в окрестности Мосула – впервые с 2014 года, когда город был захвачен ИГИЛ. Однако позже иракские силы специального назначения в окрестностях Мосула приостановили наступление из-за плохой погоды.