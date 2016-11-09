В НФ надеются на поддержку Украины со стороны республиканцев и демократов США

В политической партии «Народный фронт» после победы на президентских выборах в США Дональда Трампа заявили, что надеются на поддержку Украины как со стороны республиканцев, так и демократов.

«Полагаемся на единство ведущих политических сил Соединенных Штатов и неизменную поддержку нашего государства со стороны республиканского и демократического лагерей. В ходе сложных испытаний действуем вместе, уверенно и достойно», - подчеркнул лидер партии «Народный фронт» Арсений Яценюк на своей странице в Facebook в среду, 9 ноября, после завершения президентских выборов в США.

«В Соединенных Штатах завершились драматические избирательные гонки. Но еще более драматичными и сложными являются внутренние и внешние вызовы перед новоизбранным 45-тем Президентом. Желаю Дональду Трампу успеха в этой миссии», - написал он.

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Арсений Яценюк подчеркнул, что Соединенные Штаты - не только ведущая экономика планеты, «но и лидер свободного мира»: «Очень важно, чтобы новый Президент Соединенных Штатов укрепил эту роль и не допустил малейшего раскола между союзниками».

«Украина рассчитывает, что новая американская администрация продолжит развитие нашего стратегического партнерства, будет сохранять приверженность фундаментальным принципам международных отношений, противостоять российской агрессии, не признает аннексии Крыма, продолжит курс санкционного давления против Кремля и твердо стоять вместе с нами на защите территориальной целостности и суверенитета Украины», - подчеркнул лидер «Народного фронта».

«В этом мы также полагаемся на единство ведущих политических сил Соединенных Штатов и неизменную поддержку нашего государства со стороны республиканского и демократического лагерей. В ходе сложных испытаний действуем вместе, уверенно и достойно», - написал Арсений Яценюк.