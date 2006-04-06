World Factbook 2006 – скачай с сайта ЦРУ

ЦРУ опубликовало новый справочник по странам мира World Factbook 2006. Об этом говорится в заявлении специального советника директора ЦРУ Дэвида Кэя (David Kay).

"В настоящее время справочник World Factbook 2006 доступен на интернет-сайте ЦРУ. Девять основных разделов и 139 подразделов включают в себя географические данные, информацию о беженцах, литературе, смертях от СПИДа, аэропортах, мобильной связи и многом другом во всех странах мира", - отмечается в заявлении.

По словам Кэя, этот справочник остается самым востребованным и популярным продуктом ЦРУ: почти шесть миллионов посетителей интернета ежемесячно обращаются к этому справочнику за информацией. "Кроме этого, десятки тысяч правительственных, учебных и коммерческих сайтов ссылаются или перепечатывают on-line версию Factbook", - указывается в документе.

Как отмечается в пресс-релизе ЦРУ, информация справочника еженедельно обновляется в течение года. Кроме текстовой информации, в Factbook есть и иллюстрации, среди которых, например, карты и изображения национальных флагов стран.

К уже существующим разделам, отраженным в более ранних выпусках справочника, добавились новые: производство природного газа, подтвержденные запасы нефти, экспорт, импорт для каждой страны.

Сейчас справочник можно скачать из интернета с сайта ЦРУ. В печатном варианте справочник увидит свет в июле 2006 года. Пока цена на новое печатное издание не объявлена. Аналогичные справочники за 2005 и 2004 годы стоят внутри США $90, международная цена $126. Factbook более ранних годов стоит дешевле.

РИА "Новости"