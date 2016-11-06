Эхо освобождения Мосула: терпящий в Ираке поражение ИГИЛ активизировал своих смертников (фоторепортаж)
По меньшей мере 21 человек погиб в результате взрывов, устроивших смертниками в иракских городах Тикрит и Самарра.
Как сообщает Русская служба ВВС, в утренний час пик в Тикрите (160 км к северу от Багдада) смертник подорвал машину скорой помощи, начиненную взрывчаткой. Полиция сообщила, что в результате взрыва погибли 13 человек.
Читайте также"Гнев Евфрата": сирийская оппозиция заявила о начале наступления на "столицу" ИГИЛ
В Самарре атака была направлена против паломников-шиитов. По меньшей мере восемь человек погибли в результате взрыва, устроенного смертником на парковке близ одной из мечетей.
Отмечается, что боевые действия в Ираке разгорелись с новой силой три недели назад, когда иракская армия начала операцию по освобождению второго по величине иракского города - Мосула - от боевиков экстремистской группировки "Исламское государство".
Населенный преимущественно суннитами Мосул оказался под контролем ИГ два года назад.