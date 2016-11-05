Штурм Мосула: иракская армия взяла под контроль пригород на юге

Военные иракской армии в субботу, 5 ноября, освободили город Хаммам аль-Аллил, который расположен в 15 километрах к югу от Мосула. По словам главы иракской полиции Раеда Чакера, город на данный момент находится под полным контролем военных, пишет Deutsche Welle со ссылкой на dpa.

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"Иракский флаг был поднят над правительственными зданиями города", - цитирует слова Чакера. Как сообщается, Хаммам аль-Аллил является главным городом на юг от Мосула вдоль реки Тигр, что является одной из линий наступления иракских сил на город.

Как сообщал УНИАН, войска контртеррористической службы Ирака освободили шесть районов восточной части Мосула от боевиков «Исламского государства».