Американская разведка предупредила об угрозе терактов в трех штатах – CBS

О риске террористических атак Аль-Каиды были предупреждены местные власти Нью-Йорка, Техаса и Вирджинии, вероятные места нападений не упоминались. Об этом со сслыкой на собственные источники в спецслужбах сообщил американский канал CBS News.

Читайте такжеПобеда Додона на выборах может отбросить Молдову назад на 15 лет - депутат

"ФБР в сотрудничестве с коллегами на местах и на федеральном уровне обменивается развединформацией в ежедневном режиме и продолжит сотрудничать с правоохранительными органами. Продолжая обнаруживать и предупреждать любые возможные угрозы общественной безопасности", - сказал собеседник канала.

Ранее на этой неделе полицейских предупредили о том, что избирательные участки могут стать "привлекательной целью" для террористов-одиночек.