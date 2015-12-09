В Москве спецназ задержал главу движения "Русские" Демушкина

Об этом сообщил сам Демушкин «Газете.Ru».

«В шесть утра меня задержали бойцы спецназа, после чего в моей квартире работники СК провели обыск», — заявил Демушкин.

Читайте такжеНа главу движения "Русские" Демушкина завели дело

На 9 декабря назначен допрос Демушкина в Следственном комитете по делу о возбуждении национальной розни. Ранее стало известно, что против него возбудили дело по статье 282.

28 октября Мосгорсуд признал движение «Русские» экстремистским и запретил его деятельность в России.