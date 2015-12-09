В Москве спецназ задержал главу движения "Русские" Демушкина
09:21, 09 декабря 2015Мир
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Лидер движения «Русские» Дмитрий Демушкин задержан бойцами спецназа в своей московской квартире.
Лидер движения "Русские" Дмитрий Демушкин / Коммерсант
Об этом сообщил сам Демушкин «Газете.Ru».
«В шесть утра меня задержали бойцы спецназа, после чего в моей квартире работники СК провели обыск», — заявил Демушкин.
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На 9 декабря назначен допрос Демушкина в Следственном комитете по делу о возбуждении национальной розни. Ранее стало известно, что против него возбудили дело по статье 282.
28 октября Мосгорсуд признал движение «Русские» экстремистским и запретил его деятельность в России.
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