Победа Додона на выборах может отбросить Молдову назад на 15 лет - депутат

Она подчеркнула, что если победу на выборах одержит Игорь Додон, евроинтеграционные процессы приостановятся.

«Это будет означать остановку евроинтеграционных процессов, изоляцию, прекращение функционирования безвизового режима, закрытие европейского рынка для молдавских производителей, удар по экономике и благосостоянию граждан», — сказала Фриз.

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Она отметила, что Евразийский экономический союз — это проект, который доказал свою неэффективность.

«Об этом свидетельствует негативный опыт Беларуси и Казахстана, которые не получили того, чего им обещали. Украина правильно выбрала европейский путь развития и мы не свернем с него. В Молдавии нет и не будет общей границы с членами Евразийского Союза. А это нивелирует даже призрачные надежды на экономический рост. Дискриминация членов Союза со стороны России, которую уже ощутили в Минске и Астане, не оставляет Молдове никаких шансов на занятия устойчивого сегмента рынка в нем », — подчеркнула Фриз.

Она также сообщила о том, что Украина рассматривает и рассматривала Молдову как дружественного партнера, имеющего общие европейские ценности.

«Но риторика и заявленный план действий Игоря Додона, к сожалению, могут изменить такие отношения и создать определенные барьеры между нами. Особое беспокойство вызывает позиция «товарища» Додона о территориальной целостности Украины. Она является недопустимой и неприемлемой для нас. Специально для Игоря Додона, который очевидно имеет определенные проблемы с географией: Крым — это Украина! Кроме того, хочу заявить, что планы развертывания российских баз на территории Молдовы и Приднестровья, в случае победы Додона, о которых нам известно, несут прямую угрозу не только Украине, но и всему региону.

Убеждена, что возможное появление прокремлевского руководства в Молдове, на нашей юго-восточной границе, найдет соответствующую демократическую реакцию со стороны нашего государства », — написала Ирина Фриз.

Напомним, что в Молдове проходят первые за последние 20 лет президентские выборы. 13 ноября должен состояться второй тур, в который вышли два кандидата: председатель оппозиционной Партии социалистов Молдовы Игорь Додон (47,98%), который придерживается пророссийских позиций, и председатель партии «Действие и солидарность» Майя Санду (38,71%), которая выступает за проевропейский курс.