МИД вызвал в Киев посла в Молдове на фоне лидерства там пророссийского кандидата в президенты

Об этом говорится в сообщении пресс-секретаря президента Украины Святослава Цеголко в Twitter.

"Важная информация. Посла Украины в Молдове вызвали в Киев для проведения консультаций", – написал Цеголко.

При этом он не уточнил, с чем связан вызов посла и какие вопросы будут выноситься на обсуждение.

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Важная информация.

Посла Украины в Молдове вызвали в Киев для проведения консультаций. — Svyatoslav Tsegolko (@STsegolko) 31 октября 2016 г.

Как сообщал УНИАН, по результатам подсчета 100% бюллетеней в первом туре выборов президента Молдовы лидер Партии социалистов Игорь Додон, который неоднократно демонстрировал свою пророссийскую позицию, получил 48,7% голосов избирателей, его главная соперница Майя Санду, кандидат от проевропейских сил, - 37,96%.