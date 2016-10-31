МИД вызвал в Киев посла в Молдове на фоне лидерства там пророссийского кандидата в президенты

17:27, 31 октября 2016
Политика
5672 3

Министерство иностранных дел Украины вызвало для консультаций в Киев посла в Молдове Ивана Гнатишина.

Посла Украины в Молдове вызвали в Киев / Wikipedia

Об этом говорится в сообщении пресс-секретаря президента Украины Святослава Цеголко в Twitter.

"Важная информация. Посла Украины в Молдове вызвали в Киев для проведения консультаций", – написал Цеголко.

При этом он не уточнил, с чем связан вызов посла и какие вопросы будут выноситься на обсуждение.

Читайте такжеЛидер президентской гонки Молдовы попытался объяснить свои высказывания о принадлежности Крыма

Как сообщал УНИАН, по результатам подсчета 100% бюллетеней в первом туре выборов президента Молдовы лидер Партии социалистов Игорь Додон, который неоднократно демонстрировал свою пророссийскую позицию, получил 48,7% голосов избирателей, его главная соперница Майя Санду, кандидат от проевропейских сил, - 37,96%.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter