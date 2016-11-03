Повстанческие группировки в Алеппо вступили в вооруженное противостояние друг с другом - Reuters

Об этом рассказали представители двух группировок и Сирийский центр мониторинга по правам человека, сообщает Reuters.

Это обстоятельство существенно подрывает возможности и усилия повстанцев в противостоянии большому наступлению, которое осуществляется при поддержке России, отмечает Reuters.

Повстанческие группы страдают от раздробленности и междоусобиц в течение всего периода гражданской войны в Сирии из-за идеологических обстоятельств и, в большей степени, вследствие тактических разногласий или территориальных споров.

Бойцы Джебхат Фатех аль-Шам, Нур аль-Дин аль-Зинки и Абу Амара попытались захватить позиции и оружие у группировки Фастаким, заявил один из представителей этой группы. Фатех аль-Шам является джихадистским движением. Зинки и Фастаким воюют под знаменами Свободной сирийской армии.

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Представитель политбюро группы Зинки сообщил, что столкновения были закончены и совершены попытки по урегулированию спора.

Столкновения имели место в районе аль-Ансари и соседнем Салах аль-Дин, оба из которых находятся близко к линии фронта с правительственными войсками, сказал представитель Сирийского центра мониторинга по правам человека.

В Центре рассказали, что исламистские группы смогли взять под контроль большинство позиций и оружие в Фастаким и пленить ее бойцов, но представитель группы отметил, что ситуация была не такой уж и плохой.

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Обе исламистские группировки и Свободная сирийская армия участвуют в наступлении на контролируемое правительством западное Алеппо, который начался на прошлой неделе с целью преодоления блокады удерживаемой повстанцами восточной части города, но удалось добиться незначительного прогресса после некоторых первоначальных завоеваний.