В Сирии атаковали посольство США: 4 убитых, 14 раненых

Четыре вооруженных человека во вторник напали на посольство Соединенных Штатов Америки в столице Сирии - Дамаске. Атака была отбита, никто из американских дипломатов не пострадал. Трое из нападавших были убиты, еще один был ранен и задержан. Кроме того, погиб сирийский охранник посольства. Ранены 14 человек, в том числе боец сирийского спецназа, охранник и сотрудник посольства, сирийцы по национальности, прохожие, сообщает News RU.

Свидетели происшествия рассказали, что террористы на автомобиле хотели прорваться на территорию посольства, но путь им преградили сотрудники охраны. Затем завязался бой с применением гранат и огнестрельного оружия.

Легкое ранение получил также китайский дипломат. Он находился на одном из верхних этажей китайского посольства, расположенного в этом квартале и был ранен шальной пулей, сообщает китайское агентство Синьхуа.