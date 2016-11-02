Керри: США ответят России на кибератаки в "установленные сроки"
Президент США Барак Обама даст ответ России на кибератаки хакеров в "установленные сроки".
Об этом заявил госсекретарь США Джон Керри в интервью Wired, передает РБК.
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"Ну, решение об ответе было сделано давно. Эта мера будет принята в установленные президентом сроки и может быть не видна для вас", - сказал Керри.
Он подчеркнул, что нет речи о том, чтобы "просто сидеть", не "предпринимая ответных мер".
Как сообщал УНИАН, вице-президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон имеет возможность ответить РФ на кибератаки. По его словам, эффект таких действий будет "огромный".
Ранее разведывательное сообщество США обвинило российское правительство в связи с недавними взломами почты американских политических организаций и политических деятелей из-за предстоящих в США выборов.