Керри: США ответят России на кибератаки в "установленные сроки"

Об этом заявил госсекретарь США Джон Керри в интервью Wired, передает РБК.

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"Ну, решение об ответе было сделано давно. Эта мера будет принята в установленные президентом сроки и может быть не видна для вас", - сказал Керри.

Он подчеркнул, что нет речи о том, чтобы "просто сидеть", не "предпринимая ответных мер".

Как сообщал УНИАН, вице-президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон имеет возможность ответить РФ на кибератаки. По его словам, эффект таких действий будет "огромный".

Ранее разведывательное сообщество США обвинило российское правительство в связи с недавними взломами почты американских политических организаций и политических деятелей из-за предстоящих в США выборов.