В ООН будут расследовать насилия и дискриминации против ЛГБТ-сообщества

Это произошло несмотря на сопротивление Китая, России и нескольких мусульманских стран, передает Радио Свобода.

После четырехчасовых прений Совета в составе 47 государств-участников, «за» проголосовали представители 23, «против» – 18.

США и развитые страны ЕС поддержали резолюцию, которая была принята после нападения 12 июня на ночной гей-клуб во Флориде, в результате чего погибли 49 человек.

Россия, Китай, ряд африканских и мусульманских стран были против этой резолюции.

Представитель Саудовской Аравии Файсал бин Хассан Тред заявил, что это решение «будет использоваться как инструмент для вмешательства в дела суверенных государств, которые пытаются защитить свои культурные особенности».

Он заявил, что Саудовская Аравия не будет сотрудничать с экспертом ООН по расследованию насилия и дискриминации в отношении ЛГБТ-сообщества.

В свою очередь, представитель Великобритании Джулиан Брэйтвейт отметил, что оппозиция в принятой резолюции свидетельствует о сопротивлении бороться с насилием в отношении ЛГБТ-сообщества. «Как это может быть приемлемым?», – спросил он.