Клинтон поучаствовала в гей-параде в Нью-Йорке

Как передает CNN, Клинтон вышла из своего кортежа возле гей-бара Stonewall Inn в районе Гринвич-Виллидж, которому президент США Барак Обама накануне присвоил звание национального исторического памятника (устроенные в 1969 году посетителями заведения беспорядки ознаменовали начало массового движения за соблюдение прав человека в отношении ЛГБТ в США).

К ней также присоединились губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо и мэр Нью-Йорка Билл де Блазио, а также актриса Синтия Никсон, известная по своей роли в сериале "Секс в большом городе".

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Клинтон прошла по маршруту парада 4 квартала, приветствуя собравшихся и пожимая им руки.

Напомним, на праймериз Демократической и Республиканской партий США победили соответственно Клинтон и миллиардер Дональд Трамп. Предвыборный съезд Демократической партии, как ожидается, состоится в Филадельфии 25-28 июля. Съезд республиканцев намечен на 18-21 июля 2016 года в Кливленде. По их итогам должны быть определены официальные кандидаты от партий на выборах президента, которые пройдут 8 ноября.