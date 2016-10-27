ЕС не будет создавать отдельную от НАТО европейскую армию - Столтенберг

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что создание военной структуры в рамках ЕС пока не обсуждается между ЕС и альянсом. Об этом он заявил после завершения встречи министров обороны Северо-Атлантического альянса, передает «Европейская правда».

«И Федерика Могерини и Урсула фон дер Ляен заявили, что речь не идет о создании европейской армии. Не создается коллективная оборона Европы. Речь не идет о том, что ЕС будет создавать структуры, которые будут конкурировать с НАТО", - заявил генсек альянса.

При этом, по словам Столтенберга, все же оборонительную систему в ЕС строить можно, однако такую, которая не будет дублировать, а дополнять структуру НАТО.

"Вполне возможно строить мощную систему европейской безопасности, не дублируя, а дополняя структуры (нато и ЕС - Ред.)", - подчеркнул он.

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Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг назвал страны-члены Альянса, которые будут принимать участие в многонациональных батальонах, что усилят присутствие НАТО на восточных границах Альянса и в регионе Черного моря.

"В начале этого года Канада, Германия, США и Великобритания взяли на себя обязательство быть лидерами (в формировании) многонациональных батальонов на восточной части нашего Альянса. Я горд сообщить, что сегодня много других союзников подтвердили свой вклад в эти силы. Албания, Италия, Польша, Словения сделают свой вклад в батальон под лидерством Канады в Латвии. Бельгия, Хорватия, Франция, Люксембург, Нидерланды и Норвегия присоединятся к батальону под лидерством Германии в Литве. Дания, Франция сделают свой вклад в батальон под лидерством Великобритании в Эстонии. Румыния и Великобритания присоединятся к батальону под лидерством США в Польше", - сообщил он.