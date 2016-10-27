Российские боевые корабли зашли в акваторию Балтики - генсек НАТО

Об этом заявил генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг, передает Радио Свобода.

"Могу подтвердить, что два боевых корабля России зашли в акваторию Балтийского моря", – сказал он.

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"Мы отслеживаем такие передвижения и развертывания военно-морских сил России, как мы делаем это в отношении группы под руководством крейсера "Кузнецов". Это еще один пример тенденции, которую мы наблюдаем на протяжении последнего времени: наращивание военных сил Россией. НАТО реагирует, мы повышаем готовность наших сил, повышаем наше присутствие, в том числе в регионе Балтийского моря", – добавил генеральный секретарь НАТО.

25 октября аналитический центр Atlantic Coucil в своей статье сообщил о вероятном движении до Балтийского моря двух военных кораблей России ("Зеленый Дол" и "Серпухов"), вооруженных крылатыми ракетами дальнего радиуса действия "Калибр", которые способны нести ядерный заряд. В августе они выпускали ракеты по Сирии из Средиземного моря, пишет Atlantic Coucil.