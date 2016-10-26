Определены лучшие панорамные фото в мире (галерея)

13:59, 26 октября 2016
Мир
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Стали известны победители престижного фотоконкурса EPSON International Pano Awards за 2016 год, в котором оцениваются панорамные фото от участников со всего мира.

Николай Roemmelt - Победитель любительской премии – природа / пейзаж / thepanoawards.com

В этом году победу одержал американский фотограф Алекс Норьега, который специализируется на пейзажах. Также его фото получило награду в категории Природа / Пейзаж.

Награду в категории Антропогенная среда / Архитектура получил испанский фотограф Хосе Касаль.

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Среди фотографов-любителей лучшим признан австриец Николас Руммельт, который получил награду в категории Природа / Пейзаж. В категории Антропогенная среда / Архитектура победу одержал немецкий фотограф Андреас Паэге.

Также были объявлены победители в категории VR/360 и других специальных номинациях.

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Всего в конкурсе принимали участие 1066 фотографов из 60 стран, представив в целом 4545 снимков.

Призовой фонд конкурса составил 60 тысяч долларов, из них 25 тысяч долларов победители получили наличными, остальное – в виде специализированной техники.

Alex Noriega - Open Award Winner – Nature / Landscape
Alex Noriega - Open Award Winner – Nature / Landscape /  © thepanoawards.com
Alex Noriega
Alex Noriega /  © thepanoawards.com
Alex Noriega
Alex Noriega /  © thepanoawards.com
Xose Casal - Open Award Winner – Built Environment / Architecture
Xose Casal - Open Award Winner – Built Environment / Architecture /  © thepanoawards.com
Nicholas Roemmelt - Amateur Award Winner – Nature / Landscape
Nicholas Roemmelt - Amateur Award Winner – Nature / Landscape /  © thepanoawards.com
Nicholas Roemmelt
Nicholas Roemmelt /  © thepanoawards.com
Nicholas Roemmelt
Nicholas Roemmelt /  © thepanoawards.com
© thepanoawards.com
© thepanoawards.com
© thepanoawards.com
© thepanoawards.com
© thepanoawards.com
© thepanoawards.com
© thepanoawards.com
© thepanoawards.com
© thepanoawards.com
© thepanoawards.com
© thepanoawards.com
© thepanoawards.com
© thepanoawards.com
© thepanoawards.com
© thepanoawards.com
© thepanoawards.com
© thepanoawards.com
© thepanoawards.com
© thepanoawards.com
© thepanoawards.com
© thepanoawards.com
© thepanoawards.com
© thepanoawards.com
© thepanoawards.com
© thepanoawards.com
© thepanoawards.com
© thepanoawards.com

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