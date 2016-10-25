Иракские силы возле Мосула отбили у ИГИЛ 800 квадратных километров территории – Пентагон

Об этом рассказали вчера журналистам на брифинге в Пентагоне, говорится в сообщении оборонного ведомства США.

Битва за Мосул, по словам американских военных, происходит успешно и идет по плану. Инструкторы из США продолжают работать в составе иракских сил, предоставляя консультации на линии фронта.

В Пентагоне отметили, что подавляющее большинство из тысяч военнослужащих США прямо или косвенно поддерживают усилия Ирака для возврата Мосула.

Предполагается, что операция будет активизирована, когда иракская армия и курдская пешмерга (военные формирования курдов – УНИАН) вплотную приблизятся к Мосулу, где они будут иметь дело со сложностями городской среды.

Как сообщал УНИАН, Иракские силы безопасности заявили об окончании массированной атаки боевиков террористической группировки "Исламское государство" на город Киркук, где в течение минувшей пятницы велись ожесточенные бои.