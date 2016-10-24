В МИД России пригрозили США "несимметричными" мерами в ответ на возможное ужесточение санкций

Россия готовит несимметричный ответ на возможное ужесточение санкций со стороны Вашингтона. Об этом заявил заместитель главы МИД России Сергей Рябков, пишет ТАСС.

Рябков пояснил, что в Кремле подготовили ряд мер, которые на случай усиления санкций, будут использоваться в несиметричному режиме.

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«Санкционная политика США в отношении России продолжается уже длительное время. Мы использовали этот период, чтобы провести определенную исследовательскую работу, подготовили серию мероприятий, которые могут применяться именно в несиметричному режиме на случай дальнейшего ужесточения санкционного режима»,- сказал Рябков.

Ранее в МИД РФ заявляли, что нынешняя администрация США, заявляя о возможности введения новых санкций, видимо, "ставит цель окончательно разрушить отношения с Россией".

Тогда заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков подчеркнул, что для российской стороны подобные заявления со стороны США "не стали новостью".

Накануне представитель Белого дома Джош Эрнест рассказал, что США обсуждают с европейскими партнерами то, как можно противостоять действиям России в Сирии, а том числе обсуждаются и новые санкции.