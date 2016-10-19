В России пригрозили США "болезненным" ответом в случае усиления санкций

"Если США вопреки здравому смыслу и опыту достаточно болезненному уже для себя все-таки пойдут по пути дальнейшего наращивания санкционных мер, уверяю вас, в нашем арсенале найдутся шаги, которые отзовутся достаточно болезненно", - цитирует российского замминистра депутатам Rueters.

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Как сообщал УНАИН, российская Госдума утвердила закон о приостановлении российско-американского соглашения об утилизации плутония и протоколов к нему.