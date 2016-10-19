В России пригрозили США "болезненным" ответом в случае усиления санкций
15:45, 19 октября 2016Мир
2153
Россия способна предпринять "несимметричные" и действенные меры, если США усилят санкции, сказал замглавы МИДа Сергей Рябков в Госдуме, которая в среду утвердила решение Кремля приостановить сотрудничество с Вашингтоном в утилизации плутония.
Москва утверждает, что готова ответить Вашингтону в случае усиления санкций / REUTERS
"Если США вопреки здравому смыслу и опыту достаточно болезненному уже для себя все-таки пойдут по пути дальнейшего наращивания санкционных мер, уверяю вас, в нашем арсенале найдутся шаги, которые отзовутся достаточно болезненно", - цитирует российского замминистра депутатам Rueters.
Читайте такжеУ Лаврова пригрозили США ответом на возможные новые санкции против России
Как сообщал УНАИН, российская Госдума утвердила закон о приостановлении российско-американского соглашения об утилизации плутония и протоколов к нему.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter