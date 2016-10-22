Трамп догоняет Клинтон по популярности среди избирателей

Об этом свидетельствуют данные опроса Ipsos/Reuters, пишет Украинская правда.

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Так, согласно опросу, проведенному с 14 по 20 октября, за Клинтон готовы отдать свои голоса 44% американских избирателей, за Трампа - 40%. Для сравнения, опрос, проведенный с 7 по 13 октября, показал, что Клинтон поддерживают 44%, Трампа - 37%.

Кроме того, Reuters и Ipsos провели опрос, согласно которому 63% американцев, в том числе треть республиканцев, верят, что Трамп действительно осуществлял в прошлом насильственные действия по отношению к женщинам.

Трамп обвинения подобного рода отрицает.