СМИ Эрдогана сообщили о поджоге детского сада курдами на востоке Турции

Об этом со ссылкой на местных чиновников сообщает государственное агентство Anadolu.

"Атака на детское учебное заведение произошла в Ипекулю в провинции Ван. Террористы забросали бутылками с "коктейлями Молотова" помещение местного детского сада", – цитирует агентство руководителя местного отдела образования Явузера Сукруллаха.

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О жертвах не сообщается.

Агентство отмечает, что на прошлой неделе в этом же районе было совершено подобное поджог. В целом этот инцидент стал уже третьим, начиная с июня этого года.

Напомним, Рабочая партия Курдистана, внесенная ЕС и США в список террористических организаций, возобновила вооруженную борьбу с турецкими властями в июле прошлого года.