СМИ Эрдогана сообщили о поджоге детского сада курдами на востоке Турции
Боевики Рабочей партии Курдистана (РПК) подожгли детский садик в восточной Турции.
Об этом со ссылкой на местных чиновников сообщает государственное агентство Anadolu.
"Атака на детское учебное заведение произошла в Ипекулю в провинции Ван. Террористы забросали бутылками с "коктейлями Молотова" помещение местного детского сада", – цитирует агентство руководителя местного отдела образования Явузера Сукруллаха.
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О жертвах не сообщается.
Агентство отмечает, что на прошлой неделе в этом же районе было совершено подобное поджог. В целом этот инцидент стал уже третьим, начиная с июня этого года.
Напомним, Рабочая партия Курдистана, внесенная ЕС и США в список террористических организаций, возобновила вооруженную борьбу с турецкими властями в июле прошлого года.