Война в прямом эфире: курдский канал транслирует штурм "столицы" ИГИЛ в Ираке (видео)

В операции принимают участие силы Курдистана Пешмерга и иракские силы безопасности Gweru и Qayyarah.

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Кроме того, военные самолеты коалиции США непрерывно наносят авиаудары по позициям боевиков внутри Мосула.

Как известно, Мосул - крупнейший город под контролем боевиков, с довоенным населением почти 2 млн. человек.