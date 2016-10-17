Война в прямом эфире: курдский канал транслирует штурм "столицы" ИГИЛ в Ираке (видео)
15:56, 17 октября 2016Мир
5069
В понедельник, 17 октября, началась спецоперация по освобождению иракского города Мосул от террористов "Исламского государства".
В операции принимают участие силы Курдистана Пешмерга и иракские силы безопасности Gweru и Qayyarah.
Читайте такжеАвиация Ирака сбросила на Мосул тысячи листовок с сообщением о штурме города
Кроме того, военные самолеты коалиции США непрерывно наносят авиаудары по позициям боевиков внутри Мосула.
Как известно, Мосул - крупнейший город под контролем боевиков, с довоенным населением почти 2 млн. человек.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter