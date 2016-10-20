Страны ЕС рассмотрят возможность введения санкций против России из-за Сирии - Bloomberg
В проект заявления по итогам саммита лидеров ЕС включены слова о возможных санкциях против России, которые будут введены, если продолжатся удары по Алеппо.
Евросоюз осуждает атаки сирийского режима и России на гражданское население города Алеппо, говорится в проекте заявления по итогам саммита лидеров ЕС, который состоится 20-21 октября в Брюсселе. Текст документа оказался в распоряжении агентства Bloomberg, сообщает РБК.
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«ЕС рассматривает любые варианты действий, включая ограничительные меры, направленные против частных лиц и организаций, если насилие не прекратится», — цитирует проект агентство.
На сообщение Bloomberg вскоре после его появления на ленте агентства отреагировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Сначала нужно дождаться итоговой резолюции", - сказал он.
Напомним, в РФ заявили, что "враждебные" действия по отношению к России не остаются без ответа.