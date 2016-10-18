В МВД оценили вероятность покушений на первых лиц Украины после угроз террористов

Об этом Шевченко написал на своей странице в Facebook.

Он напомнил, что за время войны на Донбассе был только один случай, когда представителю украинской власти угрожала опасность – нападение на жену секретаря СНБО Украины Анну Турчинову.

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"Никакого другого нашего выдающегося военного или политического деятеля (а у нас их очень много), которые отличились на этой войне, к счастью, не пострадало в такой способ, чтобы подозревать в этом террористов-сепаратистов", - написал Шевченко.

Руководитель пресс-службы МВД считает, что это может свидетельствовать либо об эффективности украинской контрразведки, либо же боевики сами понимают, что Украина не причастна к убийствам боевиков "Д/ЛНР", поэтому и не мстят.

Напомним, одного из главарей боевиков "ДНР" Арсена Павлова, известного как "Моторола", ликвидировали вечером 16 октября. По предварительной информации, его взорвали в лифте дома, в котором он проживал.

Ранее главарь боевиков "ДНР" Александр Захарченко заявил, что покушением на Арсения Павлова ("Моторолу") Киев "объявил войну "ДНР". Вскоре в "ДНР" заявили, что им известно, кто заказал убийство террориста "Моторолы".