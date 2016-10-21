Стратегия России направлена на ослабление ЕС, но его единство будет сохранено - Туск
Президент Европейского Совета Дональд Туск заявляет, что стратегия России направлена на ослабление Европейского Союза, но единство ЕС будет сохранено.
Соответствующее заявление он сделал по итогам первого дня работы саммита ЕС, который завершился поздней ночью с четверга на пятницу, передает собственный корреспондент УНИАН. Как известно, саммит проходит 20-21 октября в Брюсселе.
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"Мы обсудили действия России - от нарушений воздушного пространства, дезинформационной кампании, кибернетических атак, вмешательства в политический процесс в ЕС и от гибридных средств на Балканах к развитию расследование МН17. Предоставляя эти примеры, понятно, что стратегия России заключается в том, чтобы ослабить ЕС. У нас есть трезвая оценка реальности и нет иллюзий", - сказал Туск.
При этом президент Евросовета заверил, что "увеличение напряженности с Россией не является нашей целью".
"Мы просто реагируем на шаги, сделанные Россией. Конечно, ЕС всегда готов присоединиться к диалогу, но мы никогда не пойдем на компромисс в отношении наших ценностей и принципов. Поэтому лидеры договорились оставаться на выбранном пути. И более того - удерживать единство ЕС", - подчеркнул он.