Стратегия России направлена на ослабление ЕС, но его единство будет сохранено - Туск

Соответствующее заявление он сделал по итогам первого дня работы саммита ЕС, который завершился поздней ночью с четверга на пятницу, передает собственный корреспондент УНИАН. Как известно, саммит проходит 20-21 октября в Брюсселе.

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"Мы обсудили действия России - от нарушений воздушного пространства, дезинформационной кампании, кибернетических атак, вмешательства в политический процесс в ЕС и от гибридных средств на Балканах к развитию расследование МН17. Предоставляя эти примеры, понятно, что стратегия России заключается в том, чтобы ослабить ЕС. У нас есть трезвая оценка реальности и нет иллюзий", - сказал Туск.

При этом президент Евросовета заверил, что "увеличение напряженности с Россией не является нашей целью".

"Мы просто реагируем на шаги, сделанные Россией. Конечно, ЕС всегда готов присоединиться к диалогу, но мы никогда не пойдем на компромисс в отношении наших ценностей и принципов. Поэтому лидеры договорились оставаться на выбранном пути. И более того - удерживать единство ЕС", - подчеркнул он.