В ООН призывают обратиться в Международный уголовный суд насчет преступлений режима Асада и его союзников

Об этом пишет Reuters.

Зейд Раад аль Хусейн не конкретно обвинил Россию, чьи военные самолеты вместе с сирийскими воздушными силами в течение недели проводили авиаудары по повстанцами в Алеппо, но его посыл был понятен.

«Вооруженные оппозиционные группы продолжают стрелять из минометов и другими снарядами по гражданским районам западной части Алеппо, но невыборочные авиаудары по всей восточной части города правительственными войсками и их союзниками приводят к подавляющему большинству жертв среди гражданского населения», – сказал Зейд в своем выступлении на специальной сессии Совета ООН по правам человека.

Читайте такжеFT назвала противника введения санкций против России из-за Сирии

Он призвал большие страны отложить в сторону свои разногласия и обратиться в Международный уголовный суд по ситуации в Сирии.

«Нарушения и издевательства, что чувствуют люди по всей стране, в том числе осада и бомбардировки восточного Алеппо, не просто трагедии, они также представляют собой преступления исторического масштаба», – сказал на сессии в Женеве по видеосвязи Зейд.

Как сообщал УНИАН, президент Европейского Совета Дональд Туск заявил, что ЕС рассматривает все доступные варианты, чтобы положить конец зверствам сирийского режима Асада и России в Алеппо.