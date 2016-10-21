В ООН призывают обратиться в Международный уголовный суд насчет преступлений режима Асада и его союзников
Верховный комиссар Организации Объединенных Наций по правам человека Зейд Раад аль Хусейн заявил в пятницу, что осада и бомбардировки восточного Алеппо в Сирии являются «преступлениями исторических масштабов», которые повлекли за собой тяжкие потери среди гражданского населения.
Об этом пишет Reuters.
Зейд Раад аль Хусейн не конкретно обвинил Россию, чьи военные самолеты вместе с сирийскими воздушными силами в течение недели проводили авиаудары по повстанцами в Алеппо, но его посыл был понятен.
«Вооруженные оппозиционные группы продолжают стрелять из минометов и другими снарядами по гражданским районам западной части Алеппо, но невыборочные авиаудары по всей восточной части города правительственными войсками и их союзниками приводят к подавляющему большинству жертв среди гражданского населения», – сказал Зейд в своем выступлении на специальной сессии Совета ООН по правам человека.
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Он призвал большие страны отложить в сторону свои разногласия и обратиться в Международный уголовный суд по ситуации в Сирии.
«Нарушения и издевательства, что чувствуют люди по всей стране, в том числе осада и бомбардировки восточного Алеппо, не просто трагедии, они также представляют собой преступления исторического масштаба», – сказал на сессии в Женеве по видеосвязи Зейд.
Как сообщал УНИАН, президент Европейского Совета Дональд Туск заявил, что ЕС рассматривает все доступные варианты, чтобы положить конец зверствам сирийского режима Асада и России в Алеппо.