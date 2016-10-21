США понесли первую боевую потерю в ходе освобождения Мосула

Как сообщает агентство Associated Press, солдат ВВС США погиб в результате взрыва внедорожника. По словам представителя Пентагона, это произошло около города Башика, который находится севернее Мосула. Военнослужащий отвечал за обезвреживание боеприпасов.

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Военная операция по освобождению города проходит совместно с армией вооруженных сил Ирака. Это первая боевая потеря американской стороны с начала операции в Мосуле и четвертая с 2014 года, когда США начали операцию по борьбе с "Исламским государством" в Ираке.

Как сообщал УНИАН, 17 октября, иракские власти объявили о начале операции по освобождению Мосула.

Американский генерал, командующий коалицией по борьбе с ИГ, рассказал, что боевики отступают из города. В основном это исламисты из Ирака. Однако в Мосуле остаются боевики "Исламского государства", прибывшие на захваченные территории из других стран. Им сложнее скрыться, и они не покидают свои позиции, из-за чего возглавляемой США коалиции предстоит ожесточенная борьба.