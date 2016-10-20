Лидеры "Исламского государства" покидают город Мосул - генерал США

Такое заявление сделал американский генерал Гэри Волески, который командует коалицией по борьбе с ИГ, возглавляемой США, передает Русская служба Би-Би-Си.

По словам Волески, наблюдаются и признаки того, что боевики в принципе отступают из города. Однако он не уточнил, сколько именно людей покинули город и в каком направлении.

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По его словам, иностранные сторонники ИГ останутся в Мосуле, так как им сложнее сбежать, чем иракским исламистам. Поэтому за Мосул все равно придется сражаться.

Благотворительная организация Save the Children сообщила, что за последние 10 дней границу Ирака и Сирии перешли около 5 тысяч человек. Это беженцы из районов, находящихся рядом с Мосулом.

По данным организации, они находятся в отчаянном положении. Беженцы направляются в основном в сирийский лагерь Аль-Хоул, который и так переполнен.

Ранее УНИАН сообщал, что после начала штурма иракского Мосула, с лета 2014 года захваченного террористами "Исламского государства", из города бежали более 900 человек. В ООН опасаются, что под видом беженцев из Мосула могут сбежать часть боевиков.