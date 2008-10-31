Годовая инфляция в зоне евро в октябре уменьшится до 3,2%

По предварительным данным, годовая инфляция в октябре 2008 года (октябрь-2008 до октября-2007) в зоне евро будет составлять 3,2%.

Об этом УНИАН сообщили в Европоле.

В сентябре 2008 года годовая инфляция составила в еврозоне 3,6%, во всех странах-членах Евросоюза (ЕС-27) – 4,2%.

К зоне евро с января 2008 года принадлежат 15 стран: Бельгия, Германия, Греция, Испания, Франция, Ирландия, Италия, Люксембург, Нидерланды, Австрия, Португалия, Финляндия, Словения, Мальта и Кипр.

Как сообщал УНИАН, Еврокомиссия прогнозирует, что в 2008 году годовая инфляция в ЕС-27 будет составлять 3,6%.